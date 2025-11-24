Известный блогер Эмилио Пиано сыграл в саду у Филармонии в Баку

Блогер Эмилио Пиано в Баку сыграл на фортепиано в губернаторском садике за Филармонией.

Как передает Day.Az, к нему подошла популярная девочка Нефес Гусейнова (у них обоих за 9 миллионов подписчиков) и запела.