Опубликован европейский мирный план по урегулированию на Украине
Британская газета The Telegraph опубликовала мирный план европейских стран по урегулированию на Украине, сообщает Day.Az.
Полный текст документа включает 24 пункта. План предполагает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Переговоры о технической реализации его мониторинга должны начаться немедленно с участием США и стран ЕС.
"Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений", - говорится в документе.
План подразумевает создание механизма, который Москва и Киев смогут использовать, чтобы сообщать о нарушениях режима прекращения огня и расследовать такие инциденты. После остановки боевых действий начнутся территориальные переговоры. Когда Москва и Киев договорятся по этим вопросам, они обязуются не изменять границы силой. Согласно документу, Украина восстановит контроль над Запорожской АЭС, Каховской дамбой и Кинбурнской косой, а также получит беспрепятственный проход по Днепру.
"Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей", - отмечается в перечне и добавляется, что стороны конфликта должны обменять всех военнопленных по формуле "всех на всех".
Страны Европы подтвердили суверенитет Украины и заявили, что республике не должен быть навязан нейтральный статус. Она также должна будет получить прочные юридически обязательные гарантии безопасности предотвращения будущей агрессии .
"На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество", - говорится в плане.
В нем также прописано, что страна станет членом ЕС, а ее вступление в НАТО зависит от консенсуса внутри альянса.
"Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине", - отмечается в европейском плане.
Там уточняется, что антироссийские санкции могут быть постепенно и частично смягчены, когда будет достигнут устойчивый мир. Если мирное соглашение будет нарушено, они возобновятся.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре