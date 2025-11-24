https://news.day.az/world/1797429.html Трамп раскритиковал два американских общенациональных телеканала Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, ABC и NBC являются катастрофой, виртуальным оружием Демократической партии США.
