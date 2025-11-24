Трамп раскритиковал два американских общенациональных телеканала

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг резкой критике американские телеканалы ABC и NBC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава Белого дома заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, ABC и NBC являются катастрофой, виртуальным оружием Демократической партии США. Эти телеканалы следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку "радикально-левых".

Трамп также призвал сократить количество фейковых новостей.