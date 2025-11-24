В план урегулирования по Украине могут внести изменения в ближайшие дни

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в план урегулирования конфликта в Украине могут быть внесены изменения уже в ближайшие дни из-за быстрого развития переговорного процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Рубио на пресс-конференции в Женеве.

"Я не собираюсь спекулировать или вдаваться в подробности каких-либо конкретных пунктов последней версии предложения, потому что, откровенно говоря, к завтрашнему или послезавтрашнему дню оно может еще больше развиться и измениться", - сказал Рубио.

При этом госсекретарь подчеркнул, что он "очень оптимистичен" в отношении возможности достижения договоренности. "Мы достигли огромного прогресса", - указал он.