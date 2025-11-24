Названо количество боеприпасов, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Опубликована еженедельная информация (17.11.2025-23.11.2025) об операциях по разминированию, проводимых на освобождённых территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе, в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района обнаружены 199 противопехотных мин, 235 противотанковых мин и 2464 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

От мин и НРБ очищено 1 527,4 гектара территории.