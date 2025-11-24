https://news.day.az/society/1797521.html Названо количество боеприпасов, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю Опубликована еженедельная информация (17.11.2025-23.11.2025) об операциях по разминированию, проводимых на освобождённых территориях Азербайджана.
Названо количество боеприпасов, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю
Опубликована еженедельная информация (17.11.2025-23.11.2025) об операциях по разминированию, проводимых на освобождённых территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джабраиле, Губадлы и Зангилане, в том числе, в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района обнаружены 199 противопехотных мин, 235 противотанковых мин и 2464 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
От мин и НРБ очищено 1 527,4 гектара территории.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре