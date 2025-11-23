В Казахстане определился победитель мегапроекта Silk Way Star с участием представителей Азербайджана

В Астане состоялся гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, который стал беспрецедентным телевизионным проектом, за развитием которого на протяжении 10 эпизодов следили миллионы зрителей в Казахстане и за его пределами, сообщили Day.Az организаторы проекта.

Проект объединил талантливых артистов из 12 стран: Азербайджана, Китая, Малайзии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана. Азербайджан представляла Сабина Гулузаде (Sabina Zadeh) - певица и актриса, полуфиналистка шоу Səs Azərbaycan и участница национального отбора "Евровидение 2024". В состав жюри от Азербайджана входила популярная певица, участница "Евровидения 2021" Самира Эфенди (EFENDI).

Победителем Silk Way Star был признан представитель Монголии - Мишель Джозеф. Победитель определялся по комбинированной системе: 50% - оценка профессионального жюри, 50% - результаты онлайн-голосования зрителей на официальном сайте конкурса.

В церемонии награждения приняли участие руководитель редакции Бюро Евразии China Media Group Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Раушан Кажибаева.

Финальное шоу стало кульминацией многонедельного творческого марафона и продемонстрировало высокий уровень вокального искусства, сценического продакшена и международного сотрудничества, превратив проект в значимую площадку культурного обмена между странами. Финальные номера отличались яркими постановками, тщательно проработанным визуальным контентом и оригинальными сценическими образами, созданными казахстанской командой стилистов специально к гранд-финалу, как и на протяжении всего проекта. Масштаб и формат Silk Way Star уже сопоставляют с крупнейшими мировыми музыкальными конкурсами, включая Евровидение.

Проект реализован в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая CMG. Прямую трансляцию гранд-финала вел телеканал Jibek Joly. Параллельные эфиры также прошли в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.