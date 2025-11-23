Психологи раскрыли секрет ощущения дежавю

Ученые нашли убедительное объяснение тому, почему во время дежавю нам кажется, будто мы можем предсказать будущее. Оказалось, что это ощущение не имеет никакой мистической почвы под собой: оно связано с тем, как наш мозг распознает знакомые шаблоны - даже если ситуация на самом деле новая, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail.

Дежавю - это странное чувство, когда место или событие кажутся знакомыми, хотя объективно человек сталкивается с ними впервые. Психологи давно заметили, что это состояние сопровождается "эффектом предсказания": в момент дежавю людям часто кажется, будто они знают, что произойдет дальше. До сих пор считалось, что этот феномен просто сопутствует самой иллюзии узнавания, но американские специалисты решили проверить, является ли само по себе обнаружение чего-то знакомого причиной возникновения этого чувства.

Команда из университетов Южного Миссисипи, Миннесоты и Колорадо использовала виртуальную реальность, чтобы имитировать дежавю в лаборатории. Испытуемые сначала просматривали видеотуры по вымышленным локациям - дворам, кафетериям, боулинг-залам. Некоторые сцены показывались трижды, другие - один раз, чтобы "закрепить" их в памяти с разной силой. Потом участников просили пройти новые маршруты, которых они раньше не видели, но их планировка частично повторяла прежние. В нужный момент видеоряд останавливался, и люди должны были угадать, куда свернет камера: влево или вправо.

Результаты оказались поразительно согласованными: чем сильнее сцена казалась человеку знакомой, тем чаще появлялось ощущение, что он знает, куда повернет камера. Однако точность предсказаний оставалась случайной - участники угадывали направление не чаще, чем сторону подброшенной монеты. То есть мозг действительно всего лишь создает иллюзию предвидения, но опирается она при этом исключительно на субъективное чувство узнавания.

Ученые называют такую связь "эффектом знакомого пространства". Когда новая обстановка напоминает известный паттерн - например, расположение комнат или форма коридора совпадает с чем-то из прошлого опыта, - мозг быстро реагирует ощущением узнавания и мгновенно достраивает "следующий шаг" по аналогии. Это и рождает впечатление, что будущее уже известно.

Интересно, что даже без упоминания термина "дежавю" участники все равно испытывали ту же иллюзию. Это значит, что процесс узнавания сам по себе, автоматически запускает у нас ощущение предсказания. В дальнейшем ученые планируют проверить, возникает ли такой эффект при других формах памяти - например, когда мы узнаем чье-то лицо или голос, но не можем вспомнить, где встречали человека раньше. А загадочное чувство дежавю тем временем постепенно теряет ореол мистики, которым оно долгое время было окружено, превращаясь в еще одну любопытную особенность человеческого восприятия окружающего мира.