Сильнейшие ливни подтопили десятки тысяч домов во Вьетнаме

Популярный туристический город Нячанг во Вьетнаме наблюдается тяжелая ситуация из-за проливных дождей.

Как передает Day.Az, сильнейшие ливни последних дней вызвали масштабные наводнения и оползни.

По сообщениям местных властей, более 50 тысяч домов оказались подтоплены, десятки тысяч человек размещены в убежищах. 

Основные автомобильные трассы и железнодорожные пути заблокированы, часть пассажиров остается в застрявшем транспорте.