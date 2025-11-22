https://news.day.az/world/1797177.html

Сильнейшие ливни подтопили десятки тысяч домов во Вьетнаме - ФОТО - ВИДЕО

Популярный туристический город Нячанг во Вьетнаме наблюдается тяжелая ситуация из-за проливных дождей. Как передает Day.Az, сильнейшие ливни последних дней вызвали масштабные наводнения и оползни. По сообщениям местных властей, более 50 тысяч домов оказались подтоплены, десятки тысяч человек размещены в убежищах.