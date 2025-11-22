В США картина Ван Гога ушла с молотка за десятки миллионов

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога под названием "Стопки парижских романов и розы в стакане" продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $62,7 млн. Об этом сообщило агентство ANP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, полотно приобрела искусствовед Пэтти Вонг. Итоговая сумма, за которую была продана картина, превысила оценочную стоимость на 35%. Перед проведением аукциона эксперты музея Ван Гога в Амстердаме изучили лот и подтвердили его оригинальность.

Ван Гог написал картину в ноябре-декабре 1887 года в Париже, где художник жил с братом Тео. В тот период своего творчества художник находился под сильным влиянием французского искусства.