https://news.day.az/sport/1797149.html
Чемпионат мира: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Казахстана
Сегодня женская сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой Казахстана в полуфинале мирового чемпионата, проходящего в испанском Линаресе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды проведут две партии.
Если по итогам этих игр победитель не определится, завтра состоится тай-брейк, который выявит участника финала.
Во втором полуфинальном поединке команда Международной шахматной федерации (FIDE) сыграет со сборной Китая.
В составе азербайджанской сборной выступают Улвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.
Чемпионат мира завершится 23 ноября.
