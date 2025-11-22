Чемпионат мира: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Казахстана

Сегодня женская сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой Казахстана в полуфинале мирового чемпионата, проходящего в испанском Линаресе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды проведут две партии.

Если по итогам этих игр победитель не определится, завтра состоится тай-брейк, который выявит участника финала.

Во втором полуфинальном поединке команда Международной шахматной федерации (FIDE) сыграет со сборной Китая.

В составе азербайджанской сборной выступают Улвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.