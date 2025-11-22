https://news.day.az/sport/1797149.html

Чемпионат мира: сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Казахстана

Сегодня женская сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой Казахстана в полуфинале мирового чемпионата, проходящего в испанском Линаресе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команды проведут две партии. Если по итогам этих игр победитель не определится, завтра состоится тай-брейк, который выявит участника финала.