Макрон заявил о риске утраты смысла существования G20

G20 не справляется с мировыми кризисами в сфере безопасности и экономике, что ставит под угрозу смысл ее существования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита "Большая двадцатки" в Йоханнесбурге.

Политик допустил, что неформальный международный клуб "подходит к концу своего цикла". Макрон признал, что его членам трудно решать крупные кризисы и определить общий стандарт в геополитической сфере.

"Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы", - заявил президент Франции.

Он упомянул кризисы в Украине, Ближнем Востоке и Африке, которые не получается урегулировать.

При этом, по мнению лидера, некоторые страны "слишком много экономят и много производят", а другие + "слишком много берут в долг и отличаются чрезмерным потреблением". Кроме того, крупнейшие экономики мира не соблюдают принципы Всемирной торговой организации.

"Я считаю, что нам скорее нужны конкретные и оперативные ответы и привлечение максимального числа членов", - заключил Макрон.

