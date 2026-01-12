https://news.day.az/world/1808787.html

Цена на золото выросла

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 93,8 долларов и достигла отметки 4 594,7 доллара. Как передает Day.Az, серебро подорожало на 5,06 доллара - до 84,4 доллара за тройскую унцию.