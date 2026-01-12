Азербайджанские фигуристы завоевали "бронзу" в Софии

Азербайджанские фигуристы поднялись на пьедестал почета на соревнованиях Sofia Trophy, прошедших в столице Болгарии Софии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта. 

Пара Саманта Риттер и Даниэль Брикалов вели борьбу в танцах на льду.

Они заняли третье место среди 11 спортсменов, набрав 171,75 балла, и завоевали бронзовую медаль.