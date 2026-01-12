https://news.day.az/sport/1808793.html Азербайджанские фигуристы завоевали "бронзу" в Софии Азербайджанские фигуристы поднялись на пьедестал почета на соревнованиях Sofia Trophy, прошедших в столице Болгарии Софии. Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта. Пара Саманта Риттер и Даниэль Брикалов вели борьбу в танцах на льду.
Азербайджанские фигуристы завоевали "бронзу" в Софии
Азербайджанские фигуристы поднялись на пьедестал почета на соревнованиях Sofia Trophy, прошедших в столице Болгарии Софии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта.
Пара Саманта Риттер и Даниэль Брикалов вели борьбу в танцах на льду.
Они заняли третье место среди 11 спортсменов, набрав 171,75 балла, и завоевали бронзовую медаль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре