Азербайджанские фигуристы завоевали "бронзу" в Софии

Азербайджанские фигуристы поднялись на пьедестал почета на соревнованиях Sofia Trophy, прошедших в столице Болгарии Софии. Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации зимних видов спорта. Пара Саманта Риттер и Даниэль Брикалов вели борьбу в танцах на льду.