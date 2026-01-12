Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

Представители США встретятся с датскими чиновниками и обсудят вопрос Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, встреча по Гренландии состоится после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о заинтересованности американского президента в покупке острова, принадлежащего Дании.