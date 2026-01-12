Xiaomi начнет встраивать в свои смартфоны вентиляторы

Компания Xiaomi разрабатывает смартфон со встроенным вентилятором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает GSMArena.

Согласно источнику, смартфон будет оснащен флагманским чипом MediaTek Dimensity 9500, дисплеем с разрешением 1.5K и высокой частотой обновления изображения, точное значение которой не раскрывается.

Вентилятор станет частью блока основной камеры, при этом устройство, несмотря на наличие активного охлаждения, получит защиту корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.

По совокупности характеристик речь, вероятнее всего, идет о Redmi K90 Ultra. Ранее сообщалось, что смартфон может получить 6,8-дюймовый LTPS OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, металлическую рамку корпуса, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью не менее 8000 мАч.

Каких-либо других утечек относительно этой модели пока не было. Дизайн устройства также остается неизвестным.

Китайские производители смартфонов активно экспериментируют со встроенными системами активного охлаждения. Одна из последних моделей - Honor Win. Кулер устройства установлен в блоке камер, а смартфон защищен по стандартам IP68/IP69K.