Азербайджан примет участие во Всемирной садоводческой выставке Expo 2027 Yokohama
Азербайджан подтвердил свое участие во Всемирной садоводческой выставке Expo 2027 Yokohama. Соглашение об этом подписано Японской ассоциацией по всемирной садоводческой выставке и Центром Гейдара Алиева со стороны Азербайджанского государства.
Как передает Day.Az, Всемирная садоводческая выставка Expo 2027 Yokohama пройдет с 19 марта по 26 сентября следующего года в городе Йокогама, расположенном в префектуре Канагава Японии.
Ожидается, что выставку на тему "Пейзаж будущего во имя счастья" (Scenery of the Future for Happiness) посетит более 15 миллионов человек. Азербайджанский павильон будет создан в рамках подсекции выставки "Сосуществование" (Co-existence).
