Трамп заявил о спасении НАТО

НАТО бы не существовало, если бы президентом США не был Дональд Трамп.

Об этом сам американский лидер заявил во время разговора с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Трампа, он спас Североатлантический альянс. "У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом", - подчеркнул он.