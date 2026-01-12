https://news.day.az/world/1808762.html Трамп заявил о спасении НАТО НАТО бы не существовало, если бы президентом США не был Дональд Трамп. Об этом сам американский лидер заявил во время разговора с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По мнению Трампа, он спас Североатлантический альянс. "У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом", - подчеркнул он.
