В Израиле заявили об абсолютной безопасности страны для туризма

Израиль является абсолютно безопасной страной для иностранных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

Он отметил, что путешественники начинают ощущать эту безопасность еще в аэропорту вылета во время прохождения процедур проверки. По прибытии в Израиль такое чувство только усиливается.

Чиновник подчеркнул, что многим туристам настолько комфортно и безопасно в Израиле, что они могут спокойно отпустить своего ребенка гулять одного. Забота друг о друге и атмосфера взаимной ответственности и внимательности делают турпоездки по стране комфортными и безопасными.