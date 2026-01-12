Редкое оптическое явление двух солнц завирусилось в сети

В соцсетях набирает популярность видео редкого оптического явления, которое наблюдали жители немецкого Дюссельдорфа.

Как передает Day.Az, на кадрах видно сразу два солнца над горизонтом. Необычный эффект вызван атмосферной иллюзией - паргелией, или "ложным солнцем", возникающей из-за преломления света в ледяных кристаллах.

Запись активно распространяется в европейском сегменте социальных сетей и привлекла внимание пользователей и метеорологов.