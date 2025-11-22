Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН

Участники саммита G20 призвали расширить состав Совета Безопасности ООН за счет государств Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом говорится в итоговой декларации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе сказано, что обновленный состав Совбеза должен соответствовать реалиям XXI века и стать более "инклюзивным, эффективным, действенным, демократичным" и прозрачным для всех членов организации.

"Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, что позволит улучшить представительство недостаточно представленных и непредставленных регионов и групп, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка и Карибский бассейн", - отмечается в тексте декларации.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября.