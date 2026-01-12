https://news.day.az/sport/1808759.html "Ювентус" планирует обмен игроками с "Миланом" Туринский "Ювентус" продолжает работу на трансферном рынке, нацелившись на усиление полузащиты, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик стал одной из ключевых целей клуба. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tuttosport. "Ювентус" активизирует свои усилия по улучшению состава и уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком.
"Ювентус" планирует обмен игроками с "Миланом"
Туринский "Ювентус" продолжает работу на трансферном рынке, нацелившись на усиление полузащиты, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик стал одной из ключевых целей клуба.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tuttosport.
"Ювентус" активизирует свои усилия по улучшению состава и уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком. В данный момент рассматривается вариант обмена: защитник "Ювентуса" Федерико Гатти может перейти в "Милан", а Лофтус-Чик отправится в Турин.
В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 20 матчей за "россонери", в которых отметился одной результативной передачей и одним голом. Его контракт с "Миланом" действует до 2027 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре