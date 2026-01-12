"Ювентус" планирует обмен игроками с "Миланом"

Туринский "Ювентус" продолжает работу на трансферном рынке, нацелившись на усиление полузащиты, полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик стал одной из ключевых целей клуба.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Tuttosport.

"Ювентус" активизирует свои усилия по улучшению состава и уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком. В данный момент рассматривается вариант обмена: защитник "Ювентуса" Федерико Гатти может перейти в "Милан", а Лофтус-Чик отправится в Турин.

В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 20 матчей за "россонери", в которых отметился одной результативной передачей и одним голом. Его контракт с "Миланом" действует до 2027 года.