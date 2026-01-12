https://news.day.az/world/1808751.html В Тегеране больше трех суток отсутствует интернет В Тегеране уже более 70 часов нет интернета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Кроме того, в иранской столице днем с перебоями работает мобильная связь, ночью же она полностью отключается. Также отключена и услуга отправки SMS. Ранее мы сообщали, что в Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков.
