В Тегеране больше трех суток отсутствует интернет

В Тегеране уже более 70 часов нет интернета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в иранской столице днем с перебоями работает мобильная связь, ночью же она полностью отключается.

Также отключена и услуга отправки SMS.

Ранее мы сообщали, что в Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков.