Индийская ракета второй раз подряд не справилась с выводом спутников на орбиту

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела очередной пуск ракеты PSLV, который завершился неудачей. Старт состоялся 12 января 2026 года в 08:48 по бакинскому времени с площадки FLP Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, ракета версии PSLV-DL должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-N1 и еще 18 малых аппаратов. Авария произошла на этапе работы третьей ступени носителя. После возникновения сбоя миссия была признана неудачной. ISRO пока не раскрыла технические детали произошедшего.

Особую тревогу вызывает то, что это уже второй подряд неудачный запуск ракеты PSLV. Предыдущий пуск, состоявшийся в мае 2025 года, также завершился аварией.