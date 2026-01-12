Христианское наследие в Азербайджане под надежной защитой

Азербайджан всегда был и остается землей, на которой есть место всем народам и конфессиям, где все они существуют в мире и согласии. Принципы мультикультурализма и толерантности здесь являются естественной составляющей менталитета, а не инструментом пропаганды. Поэтому в Азербайджане всегда царил межэтнический и межконфессиональный мир.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили, комментируя подписанное 7 января Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение, согласно которому из резервного фонда Президента религиозным общинам страны выделена финансовая поддержка.

Традиционно каждый год Президент Ильхам Алиев финансирует религиозные общины. В этом году выделяемая сумма повышена, что открывает перед Албано-удинской общиной еще больше возможностей, отметил наш собеседник.

"Как я написал в благодарственном письме Президенту Ильхаму Алиеву, современный Азербайджан является ведущим государством в регионе не только по показателям экономического развития и социально-политической стабильности, но и по высокому уровню религиозной обстановки и толерантности, а также чуткому отношению к национально-духовным ценностям народа.

Финансовая поддержка страны со стороны Президента Ильхама Алиева дает нашей общине возможность расширить свою деятельность, проводить международные конференции, форумы, круглые столы, и не только в Баку, но также в регионах и за рубежом. Особенно важна в этом плане работа, касающаяся христианского наследия Карабаха, на которое претендует армянская сторона. Мы каждый год проводим конференции по Кавказской Албании и Албанской христианской церкви. Это наше наследие, это историческое наследие нашей страны. Албанская церковь получила возможность возродиться на своей канонической территории - на территории древней Кавказской Албании, правопреемником которой является независимая Азербайджанская Республика", - сказал Мобили.

Глава общины напомнил, что в прошлом году был проведен научный форум в Ватикане, посвященный теме Кавказской Албании. 10 апреля в Ватиканском Григорианском Папском Университете Святого Престола состоялась XII международная научная конференция, посвященная наследию Кавказской Албании. Научный форум на тему "Христианство в Азербайджане: история и современность" был организован совместно Бакинским международным центром мультикультурализма, Институтом истории и этнологии имени Аббасгулу Аги Бакиханова НАНА, посольством Азербайджана при Святом Престоле и Албано-удинской христианской религиозной общиной. В работе конференции приняли участие ученые из Азербайджана, России, Италии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, Польши, Грузии, Германии, Франции, Мальты, Канады, США и Литвы.

"Это было знаковое событие. Конечно же, вокруг него армянской диаспорой был поднят большой шум, но это никак не сказалось на значимости тех обсуждений, что состоялись. В нынешнему году, опять же, в апреле мы планируем провести аналогичное мероприятие. Вероятнее всего, оно пройдет в одной из европейских стран или же в Израиле.

Кстати, в минувшем году произошло еще одно историческое для нашей общины событие. 19 апреля впервые за многие века представители Албанской церкви приняли участие в церемонии в иерусалимском храме Гроба Господня и вынесли Благодатный огонь. Наше участие в церемонии и доставка Благодатного огня в страну были организованы при поддержке Государственного комитета по работе с религиозным организациями и посольства Азербайджана в Израиле.

Главное, что есть поддержка государства, есть поддержка Президента Ильхама Алиева. Это дает нам возможность проводить не только научные конференции, но и праздничные мероприятия, в том числе связанные с христианским наследием Азербайджана. Для нас сегодня это очень важно, так как Албанская апостольская автокефальная церковь находится на стадии возрождения. Есть страны, которые нас поддерживают, есть те, которые не хотят нашего возрождения. В таких условиях поддержка государства позволяет нам проводить широкую работу для сохранения нашего наследия.

Особенно радует, что распоряжение главы государства было подписано в день православного Рождества. Это был настоящий подарок всем нам. И я от лица нашей Албано-удинской христианской общины хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева за такой шаг. Этот шаг поможет нам двигаться дальше по пути возрождения нашей древней церкви, являющейся неотъемлемой частью истории Азербайджана", - сказал Роберт Мобили.

Лейла Таривердиева