Трамп допустил, что "в какой-то момент" посетит Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" нанесет визит в Венесуэлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, в какой-то момент", - заявил вечером 11 января американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, посетит ли он Венесуэлу. Трамп беседовал с репортерами на борту самолета на пути в Вашингтон из штата Флорида, где провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.