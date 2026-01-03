США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы, сообщает Day.Az.

"США успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой были захвачены и вывезены из страны. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, Президент Трамп сообщил, что сегодня в 11:00 (20:00 по Баку) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция.