https://news.day.az/world/1807049.html США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы, сообщает Day.Az. "США успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой были захвачены и вывезены из страны.
США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы, сообщает Day.Az.
"США успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой были захвачены и вывезены из страны. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Кроме того, Президент Трамп сообщил, что сегодня в 11:00 (20:00 по Баку) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре