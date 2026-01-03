Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Николаса Мадуро, членов его семьи и высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

Как сообщает Day.Az, текст обвинительного акта опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, "лидеры Венесуэлы" на протяжении последних 25 лет злоупотребляли своими полномочиями для поставок кокаина в США.

Среди обвиняемых - сам Николас Мадуро, его супруга Силия Флорес, министр внутренних дел Диосдадо Кабелло, бывший министр юстиции Рамон Родригес Часин, депутат Николас Мадуро Геррера (сын президента) и лидер преступной группировки "Tren de Aragua" Эктор Герреро Флорес.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.