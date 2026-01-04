Самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк.

Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что политика сопровождала министр юстиции США Пэм Бонди.

По имеющейся информации, Мадуро будут судить в понедельник в Нью-Йорке.

Ранее в Пентагоне рассказали об операции по задержанию Николаса Мадуро и его жены в их резиденции.