https://news.day.az/world/1807139.html Самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке - ВИДЕО Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк. Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что политика сопровождала министр юстиции США Пэм Бонди. По имеющейся информации, Мадуро будут судить в понедельник в Нью-Йорке.
Самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке - ВИДЕО
Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в штате Нью-Йорк.
Как передает Day.Az, СМИ сообщают, что политика сопровождала министр юстиции США Пэм Бонди.
По имеющейся информации, Мадуро будут судить в понедельник в Нью-Йорке.
Ранее в Пентагоне рассказали об операции по задержанию Николаса Мадуро и его жены в их резиденции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре