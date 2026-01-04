Делси Родригес назначена исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила судья Верховного суда Венесуэлы Таня Д'Амелио.

По ее словам, Верховный суд обязал исполнительного вице-президента Республики Делси Родригес незамедлительно приступить к исполнению обязанностей президента в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы.

Д'Амелио отметила, что данное решение было принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, произошедшей 3 января 2026 года, а также похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Она подчеркнула, что толкование соответствующих норм законодательства направлено на обеспечение административной преемственности государства и обороноспособности страны в условиях вынужденного отсутствия президента.

Судья также заявила, что чрезвычайная ситуация, вызванная похищением Николаса Мадуро Соединенными Штатами, сделала для него материально и временно невозможным осуществление президентских полномочий.

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.