Объявлены лауреаты «Золотого глобуса 2026»

В Беверли-Хиллз прошла 83-я церемония вручения премий "Золотой глобус". Ведущей мероприятия во второй раз подряд выступила комедиантка Никки Глейзер. Главным победителем в кинематографической категории признан новый фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", а в телевизионных номинациях первенство занял сериал "Подростковый возраст".

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, на втором месте с восемью номинациями находится фильм "Сентиментальная ценность", а третью позицию разделили фильмы "Грешники", "Хэмнет", "Франкенштейн" и "Злая: навсегда".

В категории "Телевидение" лидирует сериал "Белый лотос" с шестью номинациями, за ним следуют "Подростковый возраст", "Убийства в здании" и "Разрыв". Специальную награду за лучшее выступление в жанре стендап-комедии получил Рики Джервейс за шоу "Смертность", а лучшим подкастом признали проект Эми Полер "Хорошее общение с Эми Полер".