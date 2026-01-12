Apple сохранила лидерство на мировом рынке смартфонов

По данным аналитической компании Counterpoint Research, опубликованным в понедельник, мировые поставки смартфонов в 2025 году выросли на 2% в годовом исчислении благодаря усилению спроса и экономическому росту на развивающихся рынках.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, по словам аналитика Counterpoint Варуна Мишры, компания лидировала на рынке с долей в 20%, что является самым большим показателем среди пяти ведущих брендов, чему способствовали устойчивый спрос на развивающихся и средних рынках, а также высокие продажи серии iPhone 17.

В начале года производители ускорили поставки, чтобы опередить введение пошлин, но к концу 2025 года эффект ослаб, и объемы поставок во втором полугодии практически не пострадали, сообщила компания.

Samsung заняла второе место с долей в 19% при умеренном росте поставок, в то время как Xiaomi заняла третье место с долей в 13%, чему способствовал стабильный спрос на развивающихся рынках.

По прогнозам директора по исследованиям компании Counterpoint Таруна Патхака, мировой рынок смартфонов, как ожидается, снизится в 2026 году на фоне дефицита чипов и роста стоимости компонентов, поскольку производители чипов отдают приоритет центрам обработки данных для искусственного интеллекта, а не мобильным устройствам.