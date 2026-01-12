Астроном предупредил о мощных всплесках солнечной активности

В течение 2026 года стоит ожидать около десятка сильных вспышек на Солнце.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Известиям" заявил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"В ближайшее время общий фон солнечной активности будет снижаться. К 2030 году мы, вероятно, придем к очередному минимуму. Однако на фоне спада возможны кратковременные, но очень мощные локальные всплески. Рискну предположить, что в следующем году вспышек класса X будет около десяти", - сообщил ученый.

Он уточнил, что, по всей вероятности, очередной 11-летний пик солнечной активности остался в прошлом. Об этом говорят и объективные показатели. Так, количество пятен на поверхности звезды заметно снизилось. Если в 2024 году было 57 вспышек наивысшего класса, то в 2025-м - всего 16.