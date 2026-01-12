Самолет рейса Красноярск-Сочи вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Россия", направлявшийся из Красноярска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По предварительным данным, сегодня около 24 часов местного времени (21:00 по бакинскому времени) в ходе выполнения рейса по маршруту Красноярск - Сочи экипажем воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании "Россия" принято решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск. На борту самолета находилось более 160 пассажиров.

Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации.

Красноярская транспортная прокуратура проводит мероприятия по защите прав пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР, по предварительным данным, воздушное судно вернулось по техническим причинам.

В результате произошедшего никто не пострадал. Воздушное судно благополучно произвело посадку.

Проводится доследственная проверка по признакам ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).