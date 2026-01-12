Лапландия сталкивается с наплывом туристов с собственными продуктами

В разгар зимнего туристического сезона в Лапландии всё больше иностранных туристов привозят с собой продукты питания из своих стран.

Как сообщает Day.Az, некоторые путешественники ограничиваются сухими продуктами, тогда как другие везут целые чемоданы с мясом, молочной продукцией, маслами и винами, а иногда даже отправляют еду в Финляндию заранее.

Таможенные службы напоминают, что ввоз многих продуктов, особенно мяса, молока, фруктов и овощей из стран за пределами ЕС, запрещён. В аэропорту Рованиеми регулярно изымают запрещённые продукты, что нередко вызывает недовольство туристов.

По словам владельцев жилья и представителей торговли, чаще всего собственные продукты привозят семьи с детьми и туристы из Южной Европы, опасающиеся, что на месте не найдут привычную еду или столкнутся с высокими ценами. При этом магазины в Лапландии продолжают активно обслуживать туристов, а в качестве сувениров гости региона чаще всего покупают шоколад и изделия из оленины.