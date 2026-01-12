В Windows 11 появились условия удаления ИИ

Администраторы устройств на базе Windows 11 Pro, Enterprise и Education получили ограниченную возможность удаления предустановленного приложения Microsoft Copilot. Нововведение появилось в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046) и пока доступно участникам каналов Dev и Beta.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Tom's Hardware.

Для управления функцией в Windows была внедрена новая групповая политика RemoveMicrosoftCopilotApp, настраиваемая через редактор локальной групповой политики. Однако ее использование возможно только при одновременном выполнении нескольких технических условий, что существенно сужает круг поддерживаемых устройств.

В частности, в системе должны присутствовать как бесплатное приложение Copilot, так и платный сервис Microsoft 365 Copilot. При этом приложение не должно быть установлено вручную и не запускаться в течение последних 28 дней. Даже после удаления бесплатной версии Copilot корпоративный ИИ-сервис в составе подписки Microsoft 365 останется доступным.

Эксперты называют соблюдение 28-дневного периода трудным: Copilot активирован в автозагрузке и может запускаться через горячие клавиши или специальные кнопки на клавиатуре.