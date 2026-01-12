https://news.day.az/society/1808750.html В Шамахы произошло землетрясение В районе Шамахы, в 9 километрах к югу от станции Пиргулу, зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Землетрясение произошло в 03:07 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 3 находился на глубине 8 километров.
Землетрясение не ощущалось.
