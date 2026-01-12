В Шамахы произошло землетрясение

В районе Шамахы, в 9 километрах к югу от станции Пиргулу, зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение произошло в 03:07 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 3 находился на глубине 8 километров.

Землетрясение не ощущалось. 