Маск опубликовал сгенерированное ИИ кадры с роботами Optimus

Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с человекоподобными роботами Optimus.

Как передает Day.Az, в ролике роботы представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров, игроков в покер и каратистов.

Маск не прокомментировал видео, но в октябре говорил, что хочет создать "армию человекоподобных роботов", которые смогут обеспечить всех людей высоким доходом и искоренить бедность, пишет Wired. Начать создание армии роботов бизнесмен планировал с конца 2026 года