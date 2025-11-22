https://news.day.az/hitech/1797245.html Маск опубликовал сгенерированное ИИ кадры с роботами Optimus - ВИДЕО Илон Маск опубликовал сгенерированное ИИ видео с человекоподобными роботами Optimus. Как передает Day.Az, в ролике роботы представлены в роли строителей, медиков, полицейских, поваров, игроков в покер и каратистов.
Маск не прокомментировал видео, но в октябре говорил, что хочет создать "армию человекоподобных роботов", которые смогут обеспечить всех людей высоким доходом и искоренить бедность, пишет Wired. Начать создание армии роботов бизнесмен планировал с конца 2026 года
