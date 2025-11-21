В Дубае разбился индийский истребитель

Самолет потерпел крушение во время авиашоу на крупнейшей в мире международной авиционно-космической выставке Dubai Airshow в Дубае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по предварительным данным, разбился индийский многоцелевой истребитель Tejas. Над местом крушения поднимается столб черного дыма. Обстоятельства авиакатастрофы и данные о пострадавших уточняются.

Отмечается, что истребитель выступал в ходе летной программы самолетов индийского производства с 14:00 по бакинскому времени.

Dubai Airshow - одно из крупнейших мероприятий авиационной отрасли не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Международная авиационно-космическая выставка, в которой в том числе участвует Россия, проводится раз в два года в Дубае.