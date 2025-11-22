https://news.day.az/medicine/1797148.html В Китае создали капсулу-робота для безболезненной гастроскопии - ВИДЕО В Китае создали капсулу-робота для безболезненной гастроскопии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инновационную капсулу с камерами и датчиками достаточно просто проглотить. Миниатюрный робот самостоятельно проводит обследование внутренних органов, делая более 3000 снимков за 15 минут, и выводится естественным путём.
В Китае создали капсулу-робота для безболезненной гастроскопии - ВИДЕО
В Китае создали капсулу-робота для безболезненной гастроскопии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инновационную капсулу с камерами и датчиками достаточно просто проглотить. Миниатюрный робот самостоятельно проводит обследование внутренних органов, делая более 3000 снимков за 15 минут, и выводится естественным путём.
Капсула уже активно применяется в медицинской практике КНР.
