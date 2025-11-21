https://news.day.az/sport/1797050.html Два игрока "Нефтчи" пропустят матч с "Карван-Евлах" Два футболиста "Нефтчи" пропустят заключительный тур года Мисли Премьер-лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Венсан Абубакар и Сесси Дальмейда не смогут помочь своей команде в XVI туре против "Карван-Евлах".
Причиной является их участие в Кубке африканских наций за национальные сборные: Абубакар выступит за Камерун, а Дальмейда - за Бенин. Турнир пройдет с 21 декабря по 19 января.
Напомним, матч "Карван-Евлах" - "Нефтчи" состоится 19 декабря.
