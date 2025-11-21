Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Фьючерсы на природный газ в Европе достигли минимальных значений с мая 2024 года, то есть за последние 18 месяцев. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На минимуме цена подходила к 360 долларам за тысячу кубометров. Поводом для падения стоимости стали прогнозы погоды, предполагающие высокую температуру, стабильные и большие объемы поставок газа, а также разговоры о новом плане по прекращению боевых действий в Украине, на котором настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трейдеры ставят на то, что если переговоры увенчаются успехом, и стороны договорятся о перемирии, то у Европы не будет повода запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В таком случае опасения по поводу перебоев с поставками, толкавшие цены вверх, можно будет не принимать во внимание.

Кроме того, участники рынка все больше признают, что имеющиеся запасы газа и текущие поставки СПГ позволят Европе спокойно пройти зиму, хотя в случае внезапных морозов прогнозы могут пересмотреть.