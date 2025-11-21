Известный канадский актер умер в возрасте 33 лет

Канадский актер Спенсер Лофранко скончался 18 ноября в возрасте 33 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Forbes.

Причина смерти артиста не установлена, сейчас по факту его гибели проводится расследование.

"Ты прожил жизнь, о которой многие могли только мечтать. Ты изменил жизни людей, и теперь ты с Богом. Я всегда буду любить тебя и скучать по тебе, медвежонок", - написал брат покойного Сантино.

Спенсер Лофранко дебютировал в кино в 2013 году в романтической комедии "Миддлтон". После премьеры у Лофранко возникли проблемы с законом после ДТП, в результате которого велосипедист получил перелом бедра. Он был приговорен к 50 дням общественных работ, двум годам испытательного срока и возмещению ущерба в размере $161 тысяч.