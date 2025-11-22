Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева посетили ветеринарную клинику, созданную при Лянкяранском государственном университете.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, им была представлена информация о кабинетах, лабораториях и современном медицинском оборудовании, предназначенном для обследования и лечения животных в новой клинике. Было отмечено, что клиника создана с целью охраны здоровья домашних и диких животных, а также является важной учебной базой в формировании практических навыков у студентов, обучающихся в университете по специальности "Ветеринария". Лейла Алиева встретилась со будущими ветеринарами и их преподавателями, выслушала их мнения, а также подробно ознакомилась с работой, проводимой в области подготовки ветеринарных кадров.