Через портал "Электронный аукцион" проведено около 600 аукционов, общая стоимость проданной недвижимости превысила 100 млн манатов. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
Через портал "Электронный аукцион" проведено около 600 аукционов, общая стоимость проданной недвижимости превысила 100 млн манатов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
"Портал "Электронный аукцион", введенный в эксплуатацию с целью повышения прозрачности торгов, в короткие сроки показал свою эффективность", - сообщили в министерстве.
