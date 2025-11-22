Через портал "Электронный аукцион" проведено около 600 аукционов, общая стоимость проданной недвижимости превысила 100 млн манатов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Портал "Электронный аукцион", введенный в эксплуатацию с целью повышения прозрачности торгов, в короткие сроки показал свою эффективность", - сообщили в министерстве.