США должны полностью отменить 907-ю поправку

Азербайджан присоединился к центральноазиатскому блоку (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), известному как С5. Вступление страны формирует более деятельный многосторонний формат, получающий возможность напрямую выходить к Западу через Кавказ.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье нерезидентного аналитика Центра Евразии Атлантического совета Марка Темницкого, опубликованной в Forbes.

Автор напомнил, что 6 ноября президент США Дональд Трамп встретился с лидерами С5, где обсуждал вопросы энергетики и торговых отношений. В октябре он также посетил несколько стран Азии, где провёл переговоры с избранными лидерами и высокопоставленными чиновниками. В ходе этих встреч американский президент акцентировал внимание на доступе к редкоземельным элементам, нефти и газу, а также вопросам торговли. По итогам поездки Трамп заключил соглашение с Японией по редкоземельным элементам, получил доступ к редкоземельным ресурсам Малайзии, подписал комплексное соглашение о критически важных минералах с Таиландом и сформировал редкоземельное партнёрство с Австралией. Он даже обсуждал возможную сделку по поставкам сырой нефти с Аляски в Китай.

По мнению Темницкого, администрация Трампа делает стратегический упор на редкоземельные минералы и доступ к нефти и газу, поскольку США стремятся ограничить монополию Китая на рынке редкоземельных элементов. Так, в мае Трамп подписал соглашение с Украиной о поставках редкоземельных минералов, а в июне - аналогичное соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, выступив посредником в урегулировании конфликта между ними. Президент США также рассматривает перспективу заключения подобных договорённостей со странами Центральной Азии, которые обладают существенными запасами редкоземельных ресурсов.

"На фоне стремления администрации Трампа укрепить позиции США в этих стратегически значимых секторах Конгресс мог бы помочь, расширив доступ американских компаний к минеральным ресурсам и транспортным коридорам Кавказа - стратегического региона между Каспийским и Черным морями, соединяющего Европу и Азию. Сделать это можно было бы через отмену 907-й поправки.

Принятый в 1992 году закон предусматривал меры в сфере экономической помощи, развития бизнеса, нераспространения, сельскохозяйственной торговли и другие направления взаимодействия с 15 государствами, образовавшимися после распада СССР. Закон также был направлен на поддержку становления капитализма и демократических институтов в новых республиках Восточной Европы и Евразии.

При принятии закона в него был включён Раздел 907, запрещающий прямую американскую помощь Азербайджану. Позднее Конгресс позволил президенту США отменять действие этого раздела. Этой возможностью неоднократно пользовались: впервые - Джордж Буш, учитывая вклад Азербайджана в борьбу США с международным терроризмом, затем - Джо Байден, который продлил действие отмены, мотивируя это необходимостью поддержать американские усилия против террористических угроз", - пишет аналитик.

Марк напомнил, что подобные решения неизменно встречали сопротивление со стороны армяно-американской диаспоры. Её представители утверждали, что отмена Раздела 907 "поощряет Азербайджан в конфликте вокруг Карабаха". Они также заявляли, что фактически раздел давно не действует из-за регулярных отмен.

"После азербайджанской операции в Карабахе осенью 2023 года Сенат представил и принял Закон о защите Армении 2023 года. Этот двухпартийный документ предусматривал блокирование американской военной помощи Азербайджану. Если бы он был поддержан Палатой представителей и вступил в силу, президент США не смог бы отменять действие Раздела 907 в 2024 и 2025 годах.

С того времени Трамп стал очередным президентом, отменившим действие Раздела 907. Он объявил об этом во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме в августе. В ходе тех же переговоров Азербайджан и Армения подписали декларацию, призванную завершить их многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, на августовской встрече было объявлено о создании "Маршрута Трампа для международного мира и процветания". В соответствии с этим соглашением США получили право на строительство железнодорожных, нефтяных, газовых и волоконно-оптических линий на участке между Азербайджаном и Арменией. Также Соединённые Штаты получили эксклюзивные права на использование этого коридора сроком на 99 лет. После его подписания кредитный рейтинг государственного долга Армении и Азербайджана повысился, что подтверждает реальность экономических выгод сделки", - рассказал Темницкий.

Аналитик подчеркнул в статье, что Азербайджан давно известен своими крупными запасами нефти и экспортом сырой нефти. Согласно данным Международного энергетического агентства, страна обладает "одним из самых высоких показателей энергообеспеченности в мире как крупный производитель сырой нефти и природного газа". Азербайджан также располагает значительными залежами редкоземельных минералов, что делает его особенно привлекательным энергетическим партнёром. В последние годы Европейский Союз значительно активизировал торговое взаимодействие с Азербайджаном, стремясь уменьшить зависимость от российской энергетики в условиях продолжающейся войны в Украине.

"Развитие США отношений с Азербайджаном, аналогичных европейским, обеспечило бы Вашингтону доступ к ещё одному богатому ресурсами региону. Укрепление энергетического и минерального сотрудничества с Азербайджаном может дать США необходимое преимущество. Страны Евразии, стремящиеся дистанцироваться от России из-за войны в Украине, опасающиеся попадания в орбиту влияния Китая и напряжённого взаимодействия с Ираном, рассматривают углубление отношений с США как возможность укрепить свою экономику, расширить торговлю и получить более широкий доступ к демократическим институтам. Усиление американского присутствия в Азербайджане и Армении, а также во всём Кавказском регионе делает его более устойчивым и безопасным.

В условиях соперничества великих держав между США и Китаем многие страны стремятся выстраивать новые энергетические и торговые связи с Америкой. Включение Азербайджана в число таких партнёров открывает для США доступ к дополнительным природным ресурсам. Одновременно Азербайджан получает возможность укрепить свой статус важного торгового и энергетического партнера США. Для развития этих отношений, на фоне усилий администрации Трампа по формированию глобальных энергетических альянсов, Конгресс мог бы рассмотреть отмену Раздела 907", - заключил автор.

Перевод: Ибрагим Алиев