Названы лучшие туристические улицы мира

В каждом городе есть улицы, которые неизбежно привлекают толпы туристов. Куда-то идут за всемирно известными достопримечательностями, куда-то - за лучшими ресторанами, куда-то - за оригинальными покупками, а куда-то - за атмосферой праздника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, журнал о туризме и развлечениях Time Out назвал лучшие туристические улицы по всему миру, которые особенно привлекали туристов в 2025 году - и наверняка будут пользоватеся интересом и в будущем.

Всего в список вошла 31 улица в разных странах

"Если вы действительно хотите ощутить местную жизнь в ее наиболее аутентичном виде, исследуя новый город, лучшее, что вы можете сделать, - это выйти на улицы. И нет, это не одна главная улица с одинаковыми мегамаркетами и обычными кофейнями. Мы говорим о закоулках и оживленных проспектах, которые любят местные жители; местах, заполненных независимыми магазинами и творческими людьми, где совершенно новый бар с Hi-Fi прослушиванием будет делить пространство с бакалейной лавкой старой школы или пабом с многовековой историей", - отмечают авторы рейтинга.

Чтобы определить победителей, издание привлекло свою сеть местных редакторов и экспертов по всему миру, которые оценивали каждую улицу по таким критериям, как еда, напитки, культура, развлечения и общественный дух.

Победитель - в Рио-де-Жанейро

Первое место в топе досталось улице Сенадо (Rua do Senado) в самом известном городе Бразилии.

"Когда-то известная своими антикварными магазинами и богемной атмосферой улица Руа-ду-Сенадо в центре Рио сейчас переживает стильное возрождение. Классический ресторан Armazém Senado, открытый с 1907 года, до сих пор предлагает холодное разливное пиво, а по субботам там проводятся оживленные занятия по самбе. Но наряду с историческими таунхаусами и традиционными барами здесь есть множество новых заведений, придающих этому месту свежую энергию", - рассказала местная автор Ливия Бревес.

10 лучших улиц мира в 2025 году