Стало известно о состоянии пострадавших в сильном пожаре в Баку

21 ноября 2025 года в результате пожара в жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, в отделение неотложной помощи Клинического медицинского центра были доставлены 27 человек с диагнозом "отравление дымом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на медцентр, необходимая медицинская помощь была оказана 20 пострадавшим (13 мужчинам и 7 женщинам). Их состояние оценили как удовлетворительное, после чего они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

"В настоящее время лечение семи человек (пяти женщин и двух мужчин) продолжается в отделении токсикологии. Состояние шести пациентов оценивается как среднетяжёлое, одного ребёнка - как тяжёлое", - отметили в медцентре.

Ранее мы сообщали, что в Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку. В результате пожара погибли три человека, их личности установлены. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело.