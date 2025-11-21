Создание Центра медиасовершенства укрепит сотрудничество в сфере СМИ.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня, выступая на медиафоруме D-8 в Баку, заявил Бора Байрактар, руководитель отдела стратегических коммуникаций и управления кризисами Управления по коммуникациям Президента Турецкой Республики.

"Мы уверены, что Центр медиасовершенства, который будет создан в Азербайджане в рамках D-8, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере СМИ и укреплению нашего совместного стратегического коммуникационного потенциала", - сказал он.

Б.Байрактар отметил, что Турция готова поделиться своими знаниями и опытом, а также усилить международное сотрудничество и координацию для создания этого Центра.

"Мы наблюдаем глубокие изменения в коммуникационной сфере. Интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь, глобальная неопределенность и вызванные ею трагедии требуют формирования коммуникационной концепции, выходящей за рамки национальных границ. Возрастает ответственность международных организаций, таких как D-8, в решении сложных глобальных задач. В то время как цифровые медиа, социальные сети и искусственный интеллект ускорили производство и распространение информации, они также способствовали распространению и манипулированию "фейковой" информацией. Спрос на точную и надёжную информацию достиг беспрецедентного уровня. Информационные войны стали частью традиционных конфликтов, и сегодня государства и общества сталкиваются с гибридными угрозами. Новые медиаинструменты в сочетании с ИИ используются как оружие для нарушения общественного порядка и подрыва доверия к государственным институтам. Эта реальность требует переосмысления концепции коммуникации", - сказал он.