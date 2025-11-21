Стал известен состав армянской делегации на круглом столе в Баку
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в делегацию входят председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, политологи Арег Кочинян, Нарек Минасян, Самвел Меликсетян, а также правозащитница Наира Султанян.
Ранее мы сообщали, что группа представителей гражданского общества Армении прибыла в Баку.
Визит является ответным визитом азербайджанской делегации в Ереван, который состоялся 21-22 октября 2025 года.
Представители гражданского общества двух стран продолжают диалог в рамках мирной повестки, которая была утверждена после принятия Совместной Декларации 8 августа в Вашингтоне.
