Стал известен состав армянской делегации на круглом столе в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в делегацию входят председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян, политологи Арег Кочинян, Нарек Минасян, Самвел Меликсетян, а также правозащитница Наира Султанян.

Ранее мы сообщали, что группа представителей гражданского общества Армении прибыла в Баку.

Визит является ответным визитом азербайджанской делегации в Ереван, который состоялся 21-22 октября 2025 года.

Представители гражданского общества двух стран продолжают диалог в рамках мирной повестки, которая была утверждена после принятия Совместной Декларации 8 августа в Вашингтоне.