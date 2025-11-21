Москва сожалеет из-за повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве

Российская сторона выражает искреннее сожаление в связи с повреждением здания азербайджанского посольства в Киеве.

Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанам Рахманом Мустафаевым.

В ходе беседы отмечено, что российские компетентные ведомства внимательно рассмотрели обращение, полученное от азербайджанской стороны 14 ноября, сообщает МИД РФ.

"По результатам изучения имеющейся информации установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно - падения ракеты ЗРК Patriot", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем в МИД РФ подчеркнули, что заявления о целенаправленном характере ракетных ударов по азербайджанским объектам на территории Украины "не соответствуют действительности".